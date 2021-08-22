 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 22
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The Wolverine Daily Newsstand: August 22

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“He helps me on everything. In practice, I’m like, ‘Coach … what would you have done right here?’ He’s always giving good advice and what he sees."
— Michigan RB Blake Corum on position coach Mike Hart
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Small But Mighty Blake Corum Ready To Impact

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: On Tawfiq Thomas, Michigan DT Recruiting

• EJ Holland, The Wolverine: Game Thoughts On Top Michigan DT Target Kenneth Grant

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