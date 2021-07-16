The Wolverine Daily Newsstand: July 16
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Quote Of The Day
"They just want to get better. Isaiah Barnes is another of those athletes. Will Tschetter is bigger and stronger, not a high-flyer touching 12 feet, but a pretty good athlete that is probably more advanced in terms of weight room experience and strength."
— Michigan associate head coach Phil Martelli on U-M's freshmen
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