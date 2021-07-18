 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 18
News More News
{{ timeAgo('2021-07-18 06:00:00 -0500') }} football Edit

The Wolverine Daily Newsstand: July 18

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

'"Because no matter how good a coach or a staff is, it’s elite talent that makes the difference, never more so than in the current “CFP or bust” climate. And while U-M’s classes have been good to very good over the last five years, there have been some weak links in the recruiting chain."
— TheWolverine.com's Chris Balas
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!
Click the image to sign up for TheWolverine.com, free for 60 days!

Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Jim Harbaugh Is Shooting For The Stars With His Best Recruiting Staff Yet

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Ohio, In-State Recruits Set To Visit Michigan

• Chris Balas, The Wolverine: Dickinson Return Makes Michigan Wolverines Basketball The Big Ten Favorite

• The Wolverine: READY FOR TAKEOFF: Aidan Hutchinson Promotes The Wolverine Football Preview

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}