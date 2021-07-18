The Wolverine Daily Newsstand: July 18

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'"Because no matter how good a coach or a staff is, it’s elite talent that makes the difference, never more so than in the current “CFP or bust” climate. And while U-M’s classes have been good to very good over the last five years, there have been some weak links in the recruiting chain."
— TheWolverine.com's Chris Balas
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