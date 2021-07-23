The Wolverine Daily Newsstand: July 23

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QZWFrIHN1bW1lciBkcml2ZXdheSBob29wcyB3aXRoIGRlZmVuc2l2
ZSBpbnRlbnNpdHkgdGhhdCBDb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0tCQV9Hb0JsdWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEtCQV9H
b0JsdWU8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0p1
d2FuSG93YXJkP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKdXdhbkhvd2FyZDwv
YT4gd291bGQgYmUgcHJvdWQgb2YuICBTcGVjaWFsIGZhbWlseSBtZW1vcmll
cy4gIDxicj5HbyBCbHVlLiDjgL3vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2IwUTlCRXJjaHgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9iMFE5QkVyY2h4PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEJyaWFuIExhbXBtYW4gKEBibGFtcHNwb3J0KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JsYW1wc3BvcnQvc3RhdHVzLzE0MTgz
ODEzMzcyMzMzNDI0NzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyMywg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZ+Q8J2fkiDwnZCH8J2QqPCdkK7wnZCr8J2QrCDwnZCA8J2QsPCd
kJrwnZCyITxicj48YnI+VGhlIDIwMjEgTkhMIERyYWZ0IGlzIG9uIEVTUE4y
IEZyaWRheSwgSnVseSAyMyBhdCA4IHAubS4sIGFuZCBvbiBTcG9ydHNOZXQg
aW4gQ2FuYWRhLjxicj48YnI+8J+UlyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
RERXZ1VDZ0xBQyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0REV2dVQ2dMQUM8L2E+PGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT7jgL3vuI8g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05ITERyYWZ0
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTkhMRHJhZnQ8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9DRVFqT1pmank0Ij5waWMudHdp
dHRlci5jb20vQ0VRak9aZmp5NDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBI
b2NrZXkgKEB1bWljaGhvY2tleSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS91bWljaGhvY2tleS9zdGF0dXMvMTQxODM1OTM3MjgwNDIwMjQ5OD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7igJxUaGUgbmFtZXMgb24gdGhlIHdhbGwgYW5kIGtub3dpbmcgd2Ug
aGF2ZSBmb3VyIGd1eXMgdG8gYWRkIHRvIHRoYXQgaXMgc28gY29vbCBhbmQg
c29tZXRoaW5nIHdlIGRvbuKAmXQgdGFrZSBmb3IgZ3JhbnRlZCZxdW90OyAt
IEtlbnQgSm9obnNvbiByZWZlcnJpbmcgdG8gdGhlIGZpcnN0LXJvdW5kIGRy
YWZ0IHBpY2tzIHdhbGwgYXQgWW9zdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
blJCNm4zd1Y0OCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL25SQjZuM3dWNDg8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gSG9ja2V5IChAdW1pY2hob2NrZXkpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2hob2NrZXkvc3RhdHVzLzE0
MTgzMzEyMTI0OTAzNTg3OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAy
MiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KaW0gSGFyYmF1Z2ggc2FpZCBpZiB0aGVyZeKAmXMgYSBmb29kIGhl
IGNvdWxkIHB1dCBkb3duIGF0IEpvZXkgQ2hlc251dCBsZXZlbHMsIGl0IHdv
dWxkIGJlIGNvcm4gb24gdGhlIGNvYi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L1pzcTh1S0tHR3YiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ac3E4dUtLR0d2PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IENsYXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYyMykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1cy8xNDE4MzgzODUz
Mjc4OTI0ODA2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjMsIDIwMjE8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbGwgZ29vZCB2aWJlcyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHTWVkaWFEYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUdNZWRpYURheTwvYT4g44C977iPPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFz
aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2RPd0V5b2djU2siPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9k
T3dFeW9nY1NrPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEZvb3RiYWxsIChA
VU1pY2hGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9V
TWljaEZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8xNDE4MzA0NTY5NjM3OTMzMDU4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IGljeSDinYTvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL0IxR01lZGlhRGF5cz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxR01lZGlhRGF5czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL2pkclRaSHdZaU8iPmh0dHBzOi8vdC5jby9qZHJUWkh3WWlP
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpZyBUZW4gRm9vdGJhbGwgKEBCMUdmb290YmFs
bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CMUdmb290YmFsbC9z
dGF0dXMvMTQxODI1MTExMzEyNDUzMjIyNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KdWx5IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gUm9ubmllIEJlbGwgKDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUm9ubmllYl84P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBSb25uaWViXzg8L2E+KSwgbmFtZWQgdG9kYXkgdG8gdGhlIEJp
bGV0bmlrb2ZmIEF3YXJkIFdhdGNoIExpc3QuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4g44C977iPPGJyPjxicj5Nb3Jl
OiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vSkp1MWZvbEhXcCI+aHR0cHM6Ly90
LmNvL0pKdTFmb2xIV3A8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CTUtH
dXZNUkRSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQk1LR3V2TVJEUjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNaWNoaWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTQxODIyMzM3MzI3MjgxNzY3NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5
IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
"I'M WILLING TO DIE FOR THIS, I SWEAR. I WANT IT MORE THAN ANYONE, I PROMISE YOU THAT."
— Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook