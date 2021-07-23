 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 23
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The Wolverine Daily Newsstand: July 23

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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"I'M WILLING TO DIE FOR THIS, I SWEAR. I WANT IT MORE THAN ANYONE, I PROMISE YOU THAT."
— Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Why Hassan Haskins Believes Michigan Has The Nation's Top Running Back Room

• Chris Balas, The Wolverine: Jim Harbaugh: 'We've Got To Knock [Ohio State] Off Their Perch'

• Clayton Sayfie, The Wolverine: 'I Eat That Up': Michigan Embracing Criticism, Taking Underdog Mentality

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: Jim Harbaugh Talks Michigan Football At Big Ten Media Day

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