 Michigan Wolverines Football: Jim Harbaugh Talks Michigan Football At Big Ten Media Day
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Wolverine TV: Jim Harbaugh Talks Michigan Football At Big Ten Media Day

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

INDIANAPOLIS, Ind. — Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh spoke with reporters for an hour at Big Ten Media Days Thursday afternoon.

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