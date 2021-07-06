 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: July 6
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The Wolverine Daily Newsstand: July 6

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"He put us through some great drills. He kept me uncomfortable in the pocket and made me move around, which I thought was great. I’m excited to keep on working with him. He seems like a really nice guy.”
— 2024 Michigan quarterback target CJ Carr — the grandson of former U-M head coach Lloyd Carr and son of former U-M signal-caller Jason Carr — discussing U-M quarterbacks coach Matt Weiss

Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: NIL Tracker: Jace Howard Is Michigan Basketball's First 'Barstool Athlete'

• EJ Holland, The Wolverine: Rising 2024 QB CJ Carr Talks Michigan, Working With Matt Weiss

• Chris Balas, The Wolverine: DeVante' Jones Pulls Out Of Draft, Will Join Michigan Wolverines Basketball

• EJ Holland, The Wolverine: Commit Impact: What Landing Mario Eugenio Means For Michigan

• Clayton Sayfie and EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Breaking Down DE Mario Eugenio's Commitment To Michigan

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