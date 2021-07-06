The Wolverine Daily Newsstand: July 6

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Quote Of The Day
"He put us through some great drills. He kept me uncomfortable in the pocket and made me move around, which I thought was great. I’m excited to keep on working with him. He seems like a really nice guy.”
— 2024 Michigan quarterback target CJ Carr — the grandson of former U-M head coach Lloyd Carr and son of former U-M signal-caller Jason Carr — discussing U-M quarterbacks coach Matt Weiss
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