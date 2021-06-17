The Wolverine Daily Newsstand: June 17

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Quote Of The Day
“I had a chance to talk to Coach Moore, Coach (Ron) Bellamy and Coach Clink. I also spoke to Jim Harbaugh. We had a photoshoot and saw the facilities. All the top guys in Detroit were up there, so it was just a really good time.”
— Rising 2023 OL Jonathan Slack on his recent Michigan visit
Headlines Of The Day
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