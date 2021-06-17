 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 17
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The Wolverine Daily Newsstand: June 17

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“I had a chance to talk to Coach Moore, Coach (Ron) Bellamy and Coach Clink. I also spoke to Jim Harbaugh. We had a photoshoot and saw the facilities. All the top guys in Detroit were up there, so it was just a really good time.”
— Rising 2023 OL Jonathan Slack on his recent Michigan visit

Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Commitment On The Horizon For Michigan?

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Transfer Tracker: 15 Departures, 3 Additions For Michigan This Offseason

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Jim Harbaugh Makes Special Trip Out West To See Top Recruit

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Basketball: Several 2023s Contacted On First Day Allowed By NCAA

• Jerry Palm, CBS Sports: College Football Playoff expansion may surprisingly level the playing field, enhance the regular season

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