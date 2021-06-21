The Wolverine Daily Newsstand: June 21

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Quote Of The Day
"DeVante Jones is getting into the lane at will in this G League Elite Camp setting. Going to be a great fit in Michigan’s offense this season."
— CBB Central's Kevin Sweeney on Twitter
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