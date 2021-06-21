 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 21
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The Wolverine Daily Newsstand: June 21

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"DeVante Jones is getting into the lane at will in this G League Elite Camp setting. Going to be a great fit in Michigan’s offense this season."
— CBB Central's Kevin Sweeney on Twitter

Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Meet The Commits: Michigan's 2022 Recruiting Class Starting To Take Shape

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Basketball Blue Chips: Seth Trimble, G-League Notes

• EJ Holland, The Wolverine: Rise & Fire Notebook: JJ McCarthy Leads Camp; CJ Carr Shines

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: New FutureCast Pick; More Victors Weekend Intel

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Basketball: Wolverines Shine At NBA G-League Elite Camp

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