 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: June 9
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The Wolverine Daily Newsstand: June 9

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

"So, I think the biggest thing about Alan Bowman from a Texas Tech standpoint was, ‘what if?’ He showed some really, really good things as a true freshman in 2018, never really recaptured the magic. I don’t know if it was due to injury, coaching staff or what … but we’re all curious to see how he does at Michigan.”"
— RedRaiderSports.com Managing Editor Aaron Dickens on Michigan incoming transfer QB Alan Bowman
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Headlines Of The Day

EJ Holland, The Wolverine: Five Recruits Michigan Should Consider Offering From Satellite Camp Swing

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: What To Expect From Quarterback Alan Bowman?

Clayton Sayfie, The Wolverine: DeVante' Jones On His NBA Draft Thought Process: 'No Need To Roll The Dice'

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