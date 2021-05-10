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Quote of the day
“Can we discuss how @UMichAthletics teams are ridiculous? Championships, final fours, elite 8s. #GoBlue.”
— Elizabeth Jeffries (Phil Martelli's daughter) on Twitter yesterday
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