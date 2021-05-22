The Wolverine Daily Newsstand: May 22

Michigan On TV
What: Michigan baseball vs. Maryland (game two of three-game series)
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Quote Of The Day
"Bottom boy surviving, hard time living, ima make sure you don’t forget it…. 100% committed #GOBLUE"
— New Michigan transfer commit Jordan Whittley, who pledged to the Maize and Blue Friday morning (via his Twitter account)
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