 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: May 23
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The Wolverine Daily Newsstand: May 23

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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Michigan is one of those dual-threat schools. They are good at basketball. They have great history there. Academically, it’s one of the best."
— 2022 four-star small forward Colin Smith on Michigan
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Headlines Of The Day

Clayton Sayfie, The Wolverine: Seven Michigan Players Land On Athlon Sports' Preseason All-Big Ten Teams

Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football-Insider Likes Washington's Offensive Potential

EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Top Targets Set To Unofficially Visit Michigan

Chris Balas, The Wolverine: ITF EXTRA: Michigan Football Notes Heading Into Summer

Ben Kercheval, CBS Sports: College football staff picks: Potential upsets in 2021 season include rough start for Steve Sarkisian at Texas

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