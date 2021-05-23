The Wolverine Daily Newsstand: May 23

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IGdvbm5hIGxlYXZlIHRoaXMgaGVyZS4uLjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AVU1pY2hGb290YmFsbDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvV2VsY29tZUJhY2s/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNXZWxjb21lQmFjazwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL1J0VWI4SW5GcXYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9SdFVi
OEluRnF2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRoZSBXaW5nZWQgSGVsbWV0IChASGVs
bWV0V2luZ2VkKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0hlbG1l
dFdpbmdlZC9zdGF0dXMvMTM5NTQzMzkyODI3MDQ5MTY1Mj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn46lIE5vLiAyNC1SYW5rZWQgTWljaGlnYW4gUm91dHMgTWFyeWxh
bmQsIDE0LTMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dv
Qmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1kyV1d2ZERWV2QiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9ZMldXdmREVldkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hp
Z2FuIEJhc2ViYWxsIChAdW1pY2hiYXNlYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWljaGJhc2ViYWxsL3N0YXR1cy8xMzk2MjcyNzk3
MTQ0NDY5NTA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyMywgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EdW5jYW4gUm9iaW5zb24gaXMgZmVlbGluZyBpdCBlYXJseSDimajv
uI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1IyQVFNbDBUS0UiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9SMkFRTWwwVEtFPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5CQSBvbiBFU1BO
IChARVNQTk5CQSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FU1BO
TkJBL3N0YXR1cy8xMzk2MTcyNjcxODAxNDYyNzg0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk1heSAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn46lIEZ1bGwgaGlnaGxpZ2h0cyBmcm9tIHRvZGF5JiMzOTtzIDIt
MSB3aW4gb3ZlciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0
YWcvTkNBQVJlZ2lvbmFsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jTkNBQVJlZ2lvbmFsPC9hPiBob3N0IFdhc2hpbmd0b24uIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SMXg0Wmp0elIzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
UjF4NFpqdHpSMzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBTb2Z0YmFsbCAo
QHVtaWNoc29mdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
dW1pY2hzb2Z0YmFsbC9zdGF0dXMvMTM5NjI5NjM1NTcyMzgxMjg2ND9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbWFnaW5lIGEgTWljaGlnYW4gZmFuIHdha2luZyB1cCBmcm9tIGEg
NCB5ZWFyIGNvbWEsIHdhdGNoaW5nIHRoaXMgSGVhdC9CdWNrcyBwbGF5b2Zm
IGdhbWUgYW5kIHRoZSBhbmFseXN0IGFza3MgdGhlIGNvYWNoIGhvdyB0aGV5
4oCZcmUgZ29pbmcgdG8gc3RvcCBEdW5jYW4gUm9iaW5zb248L3A+Jm1kYXNo
OyDhl6nhkY5UIOGXr+GWh0lH4ZW8VCAoQGl0c0FudFdyaWdodCkgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pdHNBbnRXcmlnaHQvc3RhdHVzLzEz
OTYxOTQyNDUyMzM1NTM0MTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDIy
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EdW5jYW4gUm9iaW5zb24gKDYvMTAgZnJvbSAzUFQpIHN0YXlzIGhv
dCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYg8J+UpSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vMXB6Rm5RcWNTcyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzFwekZuUXFjU3M8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgTkJBIFRWIChATkJBVFYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkJBVFYvc3RhdHVzLzEzOTYxOTA1MTk2MzAyNTQwODE/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDIyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SZWFkeSBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL05DQUFTb2Z0YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I05DQUFTb2Z0YmFsbDwvYT4gRGF5IDLig6M8YnI+8J+GmiBX
YXNoaW5ndG9uPGJyPuKPsCAzOjAwIFBNIFBUPGJyPvCfk40gU2VhdHRsZSwg
V0E8YnI+8J+TuiBFU1BOMjxicj7wn5OKIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9nN0N5THFzS3FIIj5odHRwczovL3QuY28vZzdDeUxxc0txSDwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Z5MGgzdnVDcUoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9GeTBoM3Z1Q3FKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIFNvZnRiYWxs
IChAdW1pY2hzb2Z0YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS91bWljaHNvZnRiYWxsL3N0YXR1cy8xMzk2MTA1NjY4NzAxMDMyNDQ4P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Quote Of The Day
Michigan is one of those dual-threat schools. They are good at basketball. They have great history there. Academically, it’s one of the best."
— 2022 four-star small forward Colin Smith on Michigan
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @AustinFox42, @JB_ Wolverine, Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook