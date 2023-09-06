News More News
ago football Edit

VIDEO: Nelson's Nuggets Ep.35: Ricky White?? Top 3 UNLV players vs Michigan

Nelson Hubbell • Maize&BlueReview
Staff Writer
@Nellybbll

Welcome to our daily 1 minute segment where I, Nelson Hubbell, talk about the hottest topic of the day in Michigan Football.

In todays episode I discuss the top three UNLV players to watch against Michigan for Saturday. Trigger warning, Ricky White is one of them.

...

Discuss this article with our community on our premium message boards

Not a subscriber to Maize & Blue Review? Sign up today to gain access to all the latest Michigan intel M&BR has to offer

Follow our staff on Twitter: @JoshHenschke, @Berry_Seth14, @TrevorMcCue, @DennisFithian, @BrockHeilig, @JimScarcelli, @lucasreimink, @Nellybbll

Subscribe to our podcasts: Apple Podcasts, Google Podcasts and Spotify

Check out Maize & Blue Review's video content on YouTube

Follow Maize & Blue Review on social media: Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}