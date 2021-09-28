 Michigan Wolverines Football: Analyzing Mammoth DT Kenneth Grant's Commitment To Michigan Over Ohio State
News More News
{{ timeAgo('2021-09-28 16:26:15 -0500') }} football Edit

Wolverine TV: Analyzing Mammoth DT Kenneth Grant's Commitment To Michigan

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's EJ Holland and Clayton Sayfie analyze 2022 Merillville (Ind.) High defensive tackle Kenneth Grant's commitment to Michigan — how it happened, what it means and what's next.

Watch below and subscribe to our YouTube channel for more Michigan content!

RELATED: Commit Impact: What Landing Kenneth Grant Means For Michigan

RELATED: Mammoth 300-Pound DT Kenneth Grant Commits To Michigan

Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}