 Michigan Wolverines Football: Five Best Michigan Recruits We Saw On The Road
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Wolverine TV: Five Best Michigan Recruits We Saw On The Road

EJ Holland and Clayton Sayfie
TheWolverine.com

TheWolverine.com's EJ Holland and Clayton Sayfie break down the top five Michigan Wolverines football recruits from the road.

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