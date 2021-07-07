 Michigan Wolverines Football: Four-Star CB Myles Pollard Breaks Down Michigan Commitment
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Wolverine TV: Four-Star CB Myles Pollard Breaks Down Michigan Commitment

EJ Holland • TheWolverine
Recruiting Guru
@EJHolland_TW

NASHVILLE, Tenn. — The Wolverine's EJ Holland caught up with new Michigan cornerback pledge Myles Pollard at his commitment ceremony. Pollard discusses why he chose the Maize and Blue, teaming up with five-star cornerback commit Will Johnson and much more.

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