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Michigan Wolverines Football: Four-Star CB Myles Pollard Breaks Down Michigan Commitment
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football
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Wolverine TV: Four-Star CB Myles Pollard Breaks Down Michigan Commitment
EJ Holland
•
TheWolverine
Recruiting Guru
NASHVILLE, Tenn. —
The Wolverine's EJ Holland caught up with new Michigan cornerback pledge Myles Pollard at his commitment ceremony. Pollard discusses why he chose the Maize and Blue, teaming up with five-star cornerback commit Will Johnson and much more. Watch this interview below and make sure to subscribe to our YouTube channel. RELATED: Four-Star CB Myles Pollard Commits To Michigan
RELATED: Wolverine TV: Watch Four-Star CB Myles Pollard Choose Michigan
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