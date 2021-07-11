 Michigan Wolverines Basketball: Wolverine TV: Michigan PG Commit Dug McDaniel Highlights From Elite 32
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Wolverine TV: Highlights Of Michigan PG Commit Dug McDaniel From Elite 32

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

POWDER SPRINGS, Ga. — TheWolverine.com was at the Elite 32 tournament in the Atlanta area this weekend to see 2022 Fairfax (Va.) Paul VI four-star Michigan point guard commit Dug McDaniel and other recruits.

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