 Michigan Wolverines Basketball: Hunter Dickinson, Mike Smith Talk Michigan, Elite Camp
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Wolverine TV: Hunter Dickinson, Mike Smith Talk Michigan, Elite Camp

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

TheWolverine.com caught up with Michigan center Hunter Dickinson and former U-M guard Mike Smith following Sunday's 5-on-5 session at the NBA G League Elite Camp.

See what Jones and Brown had to say by watching the video below. Make sure to subscribe to our YouTube channel.

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