 Michigan Wolverines Football: Jim Harbaugh Discusses Michigan Football Through Six Games
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Wolverine TV: Jim Harbaugh Discusses Michigan Football Through Six Games

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh met with the media for his Monday press conference, and discussed the Wolverines' bye week, why his group could be 'special' and much more.

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