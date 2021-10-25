 Michigan Wolverines Football: Jim Harbaugh Talks 'Huge Game' Against Michigan State, More
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Wolverine TV: Jim Harbaugh Talks 'Huge Game' Against Michigan State, More

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh met with the media for his Monday press conference, discussing the team's upcoming game at Michigan State and more.

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