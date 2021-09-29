 Michigan Wolverines Football: Matt Weiss Talks Cade McNamara, Shaun Nua Discusses D-Line
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Wolverine TV: Matt Weiss Talks Cade McNamara, Shaun Nua Discusses D-Line

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Michigan Wolverines football quarterbacks coach Matt Weiss and defensive line coach Shaun Nua met with the media Wednesday afternoon.

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Michigan Football Quarterbacks Coach Matt Weiss

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Michigan Football Defensive Line Coach Shaun Nua

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