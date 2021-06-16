 Michigan Wolverines Football: Rivals100 QB Talks Matt Weiss, Michigan, Recruiting
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Wolverine TV: Rivals100 QB Talks Matt Weiss, Michigan, Recruiting

Adam Gorney
Rivals.com

Detroit King 2023 Rivals100 quarterback Dante Moore discusses Michigan quarterback coach Matt Weiss, his recent U-M visit, the recruiting process and more in this interview with Rivals.com's Adam Gorney at the Rivals100 Five Star Challenge.

Watch the interview below.

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