 Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh talks about his team's 38-17 whipping of Wisconsin in Madison.
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Wolverine TV: Jim Harbaugh Talks Impressive, 38-17 Win At Wisconsin

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh talks about his team's 38-17 whipping of Wisconsin in Madison.


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Michigan football coach Jim Harbaugh
Michigan Wolverines football coach Jim Harbaugh and his team improved to 5-0 (USA TODAY Sports Images)

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