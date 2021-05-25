 Michigan Basketball ITF HOOPS EXTRA: Top-50 2022 Standout Setting U-M Visit
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Michigan Basketball ITF HOOPS EXTRA: Top-50 2022 Standout Setting U-M Visit

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan head coach Juwan Howard is lining up the visitors, and you can add another to the list. In addition to the three in the linked article (NOTE: point guard Dug McDaniel has moved his visit to June 16 from June 6).

Here's the latest:

ITF HOOPS EXTRA: Top-50 2022 Standout Setting U-M Visit

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Michigan Wolverines basketball head coach Juwan Howard will be hosting several top targets in June. (USA TODAY Sports Images)
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