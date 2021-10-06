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Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene, Wisconsin

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

TheWolverine.com's Chris Balas and former Michigan All-Big Ten offensive lineman Doug Skene break down plays from the Wolverines' 38-17 win over Wisconsin.

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