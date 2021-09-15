 Michigan Wolverines Football: Michigan vs. Washington Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene
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Michigan vs. Washington Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan Wolverines football video analysis from a 31-10 win over Washington with TheWolverine.com senior editor Chris Balas and former Michigan All-Big Ten offensive lineman Doug Skene.

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Michigan Wolverines football ran the ball for 343 yards against Washington.
Michigan Wolverines football ran the ball for 343 yards against Washington. (USA TODAY Sports Images)
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