 Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: Latest Intel On Tarris Reed
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Michigan Wolverines Basketball ITF EXTRA: Latest Intel On Tarris Reed

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Michigan big man target Tarris Reed is one of the fastest rising recruits in the country ... and he's also closing in on a decision. We provide the latest on the big man's impending decision here ...

ITF HOOPS EXTRA: Latest Intel, Rumblings On Tarris Reed Ahead of his August 5 decision

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Michigan Wolverines basketball is surging for big man target Tarris Reed
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