 Michigan Wolverines Football Audio: Chris Balas Talks Mo Linguist On Huge
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Michigan Wolverines Football Audio: Chris Balas Talks Mo Linguist On Huge

Chris Balas • TheWolverine
Senior Editor

Chris Balas joins The Huge Show's Bill Simonson to talk Maurice Linguist's potential departure, more.

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Maurice Linguist is expected to leave Michigan Wolverines football after only a few months on the job.
Maurice Linguist is expected to leave Michigan Wolverines football after only a few months on the job. (AP Images)
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