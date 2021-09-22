 TheWolverine - Newsstand: Aidan Hutchinson A Comeback Player Of The Year Nominee
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Newsstand: Aidan Hutchinson A Comeback Player Of The Year Nominee

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan defensive end Aidan Hutchinson, who was injured for the majority of last season, was nominated for the Mayo Clinic Comeback Player of the Year award.

Michigan right guard Zak Zinter provided an update on his injured right hand.

Michigan basketball offered 2023 five-star point guard Kylan Boswell.

Michigan running back Blake Corum sent out an inspirational tweet.

Michigan women's soccer coach Jennifer Klein signed a contract extension through the 2025 season, the program announced Tuesday.

Quote Of The Day

"Our errors were the lowest I think it’s ever been, even in practice. Us continuing to play at that level is going to be huge for us."
— Michigan QB Cade McNamara on Michigan's win over NIU last week
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan QB Cade McNamara: Whatever The Run-To-Pass Ratio Is, 'We're 3-0'

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan Commits Mason Graham, Kevonte Henry Are 'Freaks'

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Where Michigan Stands With Top 2022 Offensive Targets

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Clinkscale On Frosh Secondary Standouts, More

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Rutgers' Greg Schiano On 'A Different Michigan Team,' Wolverine RBs, More

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