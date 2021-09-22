Newsstand: Aidan Hutchinson A Comeback Player Of The Year Nominee

Tweets Of The Day
Michigan defensive end Aidan Hutchinson, who was injured for the majority of last season, was nominated for the Mayo Clinic Comeback Player of the Year award.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DT05HUkFUUyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvTWF5b0NsaW5pY0NQT1k/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNNYXlvQ2xpbmljQ1BPWTwvYT4gTm9taW5lZXMgWW9oYW5j
ZSBCdXJuZXR0IG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVHVs
c2FGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVHVsc2FGb290YmFs
bDwvYT4gLSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2FpZGFuaHV0
Y2g5Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYWlkYW5odXRjaDk3PC9hPiBv
ZiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+ICZhbXA7
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm9obl9taXRjaGVsbDEz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKb2huX21pdGNoZWxsMTM8L2E+IG9m
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRkFVRm9vdGJhbGw/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZBVUZvb3RiYWxsPC9hPiBmb3IgeW91ciBo
YXJkIHdvcmsgdG8gZ2V0IGJhY2sgb24gdGhlIGZpZWxkLiBMZWFybiB0aGVp
ciBjb21lYmFjayBzdG9yaWVzIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9u
ZnVYZ0dueW0wIj5odHRwczovL3QuY28vbmZ1WGdHbnltMDwvYT4uIEdpdmUg
dGhlbSBhIExJS0Ugb3IgUlQgdG8gc2F5IEdPT0QgSk9CISA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vNlZOaGg0amdyNiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZWTmho
NGpncjY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29tZWJhY2tQbGF5ckZCIChAQ29tZWJh
Y2tQbGF5ckZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvbWVi
YWNrUGxheXJGQi9zdGF0dXMvMTQ0MDMxNDk3Nzg2NTE5OTY0Nz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Michigan right guard Zak Zinter provided an update on his injured right hand.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5aYWsgWmludGVyIChicm9rZW4gd3Jpc3QpIHNheXMgaGUgaGFzIG5v
IHBhaW4gd2hpbGUgaGXigJlzIHBsYXlpbmcgYW5kIHRoZSBjbHViIG9uIGhp
cyByaWdodCBoYW5kIHdpbGwgYmUgb2ZmIGluIGEgZmV3IHdlZWtzIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yQjEyQTlRV0pFIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
MkIxMkE5UVdKRTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGF5dG9uIFNheWZpZSAoQENT
YXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1NheWYyMy9z
dGF0dXMvMTQ0MDQ2MDAzMzE1ODkwOTk1OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0
IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn
ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
Michigan basketball offered 2023 five-star point guard Kylan Boswell.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBvZmZlcnMgMjAyMyBmaXZlLXN0YXIgcG9pbnQgZ3Vh
cmQgS3lsYW4gQm9zd2VsbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbkg4dHo0
djFtMCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL25IOHR6NHYxbTA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
Q2xheXRvbiBTYXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzE0NDA0NzgyMDgzNDQ3OTMwOTY/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDIyLCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Michigan running back Blake Corum sent out an inspirational tweet.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGVuIEdvZCBoYXMgc29tZXRoaW5nIGZvciB5b3UsIGl0IGRvZXNu
4oCZdCBtYXR0ZXIgd2hvIHN0YW5kcyBhZ2FpbnN0IHlvdTwvcD4mbWRhc2g7
ICMy4oOjQmVTYXZhZ2UgKEBibGFrZV9jb3J1bSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ibGFrZV9jb3J1bS9zdGF0dXMvMTQ0MDQ3NDM1OTkw
NzI1MDE3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjIsIDIw
MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Michigan women's soccer coach Jennifer Klein signed a contract extension through the 2025 season, the program announced Tuesday.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7vvKXvvLjvvLTvvKXvvK7vvKTvvKXvvKQ8YnI+PGJyPkNvbmdyYXRz
IHRvIHRoZSBsZWFkZXIgb2Ygb3VyIHByb2dyYW0sIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSmVubktsZWluMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ASmVubktsZWluMzwvYT4sIG9uIGlua2luZyBhIGNvbnRyYWN0IGV4dGVu
c2lvbiE8YnI+PGJyPkRFVEFJTFPinqEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L1hxemVxNGVpVlEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9YcXplcTRlaVZRPC9hPjxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+44C9IHwg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0luUHVyc3Vp
dD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0luUHVyc3Vp
dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BQQmdqUjExdVAiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9wUEJnalIxMXVQPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2Fu
IFdvbWVu4oCZcyBTb2NjZXIgKEB1bWljaHdzb2NjZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2h3c29jY2VyL3N0YXR1cy8xNDQwMzQ2
NDkxOTY1NDM1OTEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAy
MSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Quote Of The Day
"Our errors were the lowest I think it’s ever been, even in practice. Us continuing to play at that level is going to be huge for us."
— Michigan QB Cade McNamara on Michigan's win over NIU last week
Headlines Of The Day
• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan QB Cade McNamara: Whatever The Run-To-Pass Ratio Is, 'We're 3-0'
• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan Commits Mason Graham, Kevonte Henry Are 'Freaks'
• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Where Michigan Stands With Top 2022 Offensive Targets
• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Clinkscale On Frosh Secondary Standouts, More
• Clayton Sayfie, The Wolverine: Rutgers' Greg Schiano On 'A Different Michigan Team,' Wolverine RBs, More
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook