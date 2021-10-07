Newsstand: Aidan Hutchinson Leads The Nation In Pressure Rate

Tweets Of The Day
Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson leads the nation with a 21.8 pressure rate, according to Sports Info Solutions.
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Michigan landed 2024 point guard Christian Anderson, who pledged Wednesday afternoon.
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Michigan wide receiver Roman Wilson joined former U-M All-American Jon Jansen on the In The Trenches podcast.
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Some notes on Michigan football's defense and just how good it has been...
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Quote Of The Day
"He’s the heart of the defense, ties all the fronts and coverages together. He’s done a tremendous job. He’s infectious to the people around him.".
— Michigan linebackers coach George Helow on redshirt junior Josh Ross
Headlines Of The Day
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