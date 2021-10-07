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Newsstand: Aidan Hutchinson Leads The Nation In Pressure Rate

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson leads the nation with a 21.8 pressure rate, according to Sports Info Solutions.

Michigan landed 2024 point guard Christian Anderson, who pledged Wednesday afternoon.

Michigan wide receiver Roman Wilson joined former U-M All-American Jon Jansen on the In The Trenches podcast.

Some notes on Michigan football's defense and just how good it has been...

Quote Of The Day

"He’s the heart of the defense, ties all the fronts and coverages together. He’s done a tremendous job. He’s infectious to the people around him.".
— Michigan linebackers coach George Helow on redshirt junior Josh Ross
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Headlines Of The Day

• By The Numbers: The Hostile History Between Michigan And Nebraska

• Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene, Wisconsin

• Blue Chips: Breaking Down Michigan QB Commit Jayden Denegal

• What They're Saying On Aidan Hutchinson's Draft Stock Through Five Games

• Media Picks Michigan Basketball To Win Second-Straight Big Ten Title

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