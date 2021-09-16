 TheWolverine - Newsstand: Aidan Hutchinson The No. 2 Overall Pick In Latest Mock Draft
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Newsstand: Aidan Hutchinson The No. 2 Overall Pick In Latest Mock Draft

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

CBSSports.com's latest 2022 NFL mock draft has Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson off the board at No. 2 overall to his hometown Detroit Lions.

Michigan's offensive line has received a lot of credit the last two weeks, and deservedly so, but this stat about the ball-carriers is especially impressive as well:

Speaking of the offensive line, here's MGoBlueTV's Ed Kengerski with a report on the group.

While meeting with the media Wednesday afternoon, Michigan defensive coordinator Mike Macdonald gave a gem of a quote on players celebrating.

Quote Of The Day

"I’d say Aidan has a 104-mile-per-hour four-seamer, then a 96-mile-per-hour two-seam and he can go with a 93-mile-an-hour slider, if that makes sense."
— Michigan defensive coordinator Mike Macdonald on the many moves Aidan Hutchinson has to get around offensive linemen
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