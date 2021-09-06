Newsstand: Cade McNamara's PFF Grade Tops The Nation In Week 1

Tweets Of The Day
Michigan football redshirt freshman quarterback
Cade McNamara completed 9 of his 11 pass attempts for 136 yards and two touchdowns during the Wolverines' 47-14 blowout win over Western Michigan to open the season. For his efforts, he was awarded an elite PFF grade of 93.0, the top mark out of any signal-caller in the nation for Week 1.
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Michigan radio play-by-play man
Jim Brandstatter and analyst Dan Dierdorf will retire from their duties following the 2021 campaign. Brandstatter took to Twitter to send Wolverines fans a message of gratitude.
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Michigan's in-game tradition of singing along to 'Mr. Brightside' by The Killers went viral on Twitter Sunday.
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Michigan freshman running back
Donovan Edwards shared a photo of position coach Mike Hart mentoring his group during the game. We believe the stable of backs is in more than capable hands.
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Michigan field hockey blew out Central Michigan Sunday, 8-0.
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Michigan women's soccer notched a 1-0 win over DePaul Sunday.
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Quote Of The Day
"There’s no ambiguity about what the Wolverines are trying to do with their revamped coaching staff and amped-up mentality. Minimize mistakes, maximize the ground game, play much, much more physically."
— Bob Wojnowski of The Detroit News
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Headlines Of The Day
• Clayton Sayfie, The Wolverine: Game Thoughts On Michigan LB Commit Aaron Alexander • EJ Holland, The Wolverine: Road Notebook: Thoughts On Josh Conerly, Connor Jones, More U-M Recruits • Clayton Sayfie, The Wolverine: Snap Counts, PFF Grades, Takeaways From Michigan's Win Over WMU • Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Postgame Podcast: Balas & Skene, Post WMU
• John Borton, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Post-Game Podcast: Van Bergen And Borton
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