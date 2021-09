Newsstand: Cade McNamara's PFF Grade Tops The Nation In Week 1

Tweets Of The Day

Michigan football redshirt freshman quarterback Cade McNamara completed 9 of his 11 pass attempts for 136 yards and two touchdowns during the Wolverines' 47-14 blowout win over Western Michigan to open the season. For his efforts, he was awarded an elite PFF grade of 93.0, the top mark out of any signal-caller in the nation for Week 1.

Michigan radio play-by-play man Jim Brandstatter and analyst Dan Dierdorf will retire from their duties following the 2021 campaign. Brandstatter took to Twitter to send Wolverines fans a message of gratitude.

Michigan's in-game tradition of singing along to 'Mr. Brightside' by The Killers went viral on Twitter Sunday.

Michigan freshman running back Donovan Edwards shared a photo of position coach Mike Hart mentoring his group during the game. We believe the stable of backs is in more than capable hands.

Michigan field hockey blew out Central Michigan Sunday, 8-0.

Michigan women's soccer notched a 1-0 win over DePaul Sunday.

Quote Of The Day

"There’s no ambiguity about what the Wolverines are trying to do with their revamped coaching staff and amped-up mentality. Minimize mistakes, maximize the ground game, play much, much more physically." — Bob Wojnowski of The Detroit News

