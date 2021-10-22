Newsstand: Eleven Michigan Teams Are Ranked In The Top 15 Nationally

Tweets Of The Day
Michigan athletics revealed a staggering stat — eleven Michigan teams are in the top 15 nationally in their sport.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBjdXJyZW50bHkgaGFzIDHvuI/ig6Mx77iP4oOjIHRl
YW1zIHJhbmtlZCBhbW9uZyB0aGUgdG9wLTE1IG9mIHRoZWlyIHJlc3BlY3Rp
dmUgc3BvcnRzLCBpbmNsdWRpbmcgOO+4j+KDoyBpbiB0aGUgdG9wLTEwIPCf
mKQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1
ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwv
YT7jgL3vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2JvRm9HMTVUMGYiPmh0
dHBzOi8vdC5jby9ib0ZvRzE1VDBmPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEt1cnQgU3Zv
Ym9kYSAoQGtzdm9ib2RhKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2tzdm9ib2RhL3N0YXR1cy8xNDUxMjgxNDkzNTExMzQ4MjI1P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Here's a feature on the George Jewett trophy that Michigan and Northwestern will play for Saturday for the first time ever. Jewett was the first African American to play at Michigan, Northwestern and in the Big Ten.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdGFydGluZyBhIG5ldyDwnZCl8J2QnvCdkKDwnZCa8J2QnPCdkLIu
PGJyPjxicj5UaGUgdXBjb21pbmcgbWF0Y2h1cCBhZ2FpbnN0IE5vcnRod2Vz
dGVybiB3aWxsIGtpY2sgb2ZmIHRoZSByaXZhbHJ5IGdhbWUgZm9yIHRoZSBH
ZW9yZ2UgSmV3ZXR0IHRyb3BoeS4gVGhlIGZpcnN0IEJsYWNrIHBsYXllciB0
byBjb21wZXRlIGluIHRoZSBCaWcgVGVuIGFuZCBhdHRlbmQgYm90aCBhY2Fk
ZW1pYyBpbnN0aXR1dGlvbnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9hZnZ0
bmhxclByIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYWZ2dG5ocXJQcjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBNaWNoaWdhbiBGb290YmFsbCAoQFVNaWNoRm9vdGJhbGwpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVU1pY2hGb290YmFsbC9zdGF0dXMv
MTQ1MTMwNDIwOTYxNDMxNTUyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv
YmVyIDIxLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Michigan women's soccer knocked off No. 24 Penn State, 2-0.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GVDogTWljaGlnYW4gMiwgTm8uIDI0IFBlbm4gU3RhdGUgMDxicj48
YnI+4pq9IDE4JiMzOTsgTG91Z2htYW4sIFUtTSAoV29sZmUsIFN0cmF0aWdh
a2lzKTsgODUmIzM5OyBXb2xmZSwgVS1NICh1bmFzc2lzdGVkKTxicj48YnI+
U0hPVFMgfCAgMTMtOTxicj5TT0cgfCA3LTM8YnI+U0FWRVMgfCAzLTU8YnI+
Q0sgfCA0LTE8YnI+PGJyPkEgSFVHRSAzIHBvaW50cyBhdCBob21lITxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+44C9IHwg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0luUHVyc3Vp
dD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0luUHVyc3Vp
dDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1FDeXJQam9QOVkiPnBpYy50
d2l0dGVyLmNvbS9RQ3lyUGpvUDlZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2Fu
IFdvbWVu4oCZcyBTb2NjZXIgKEB1bWljaHdzb2NjZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdW1pY2h3c29jY2VyL3N0YXR1cy8xNDUxMzUy
MDg2ODk4MTE4NzA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjIs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Michigan basketball held its 'Michigan Madness' season kickoff event Thursday night.
Click here to view videos from the event, which included a three-point contest, dunk contest, Q&A with coaches and players and introductions to the crowd.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlyZC15ZWFyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
dW1pY2hiYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdW1pY2hiYmFsbDwv
YT4gaGVhZCBjb2FjaCBKdXdhbiBIb3dhcmQg8J+YpCA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vYXBGZ3BFbUc3dyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FwRmdwRW1H
N3c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xheXRvbiBTYXlmaWUgKEBDU2F5ZjIzKSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NTYXlmMjMvc3RhdHVzLzE0
NTEzNDc5NjE5Mzg1NDY2ODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl
ciAyMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Quote Of The Day
“He's a great kid. He’s happy, excited on the field. He gets in when we can get him in … he’s just a positive kid. He knows his chance is coming, and he prepares every day."
— Michigan running backs coach Mike Hart on freshman Donovan Edwards
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Headlines Of The Day
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, @JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie, @anthonytbroome and @DrewCHallett
• Like us on Facebook