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Newsstand: Eleven Michigan Teams Are Ranked In The Top 15 Nationally

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan athletics revealed a staggering stat — eleven Michigan teams are in the top 15 nationally in their sport.

Here's a feature on the George Jewett trophy that Michigan and Northwestern will play for Saturday for the first time ever. Jewett was the first African American to play at Michigan, Northwestern and in the Big Ten.

Michigan women's soccer knocked off No. 24 Penn State, 2-0.

Michigan basketball held its 'Michigan Madness' season kickoff event Thursday night. Click here to view videos from the event, which included a three-point contest, dunk contest, Q&A with coaches and players and introductions to the crowd.

Quote Of The Day

“He's a great kid. He’s happy, excited on the field. He gets in when we can get him in … he’s just a positive kid. He knows his chance is coming, and he prepares every day."
— Michigan running backs coach Mike Hart on freshman Donovan Edwards
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Expect To See More Of Michigan Football Star Frosh Donovan Edwards

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Wolverine TV: 'Michigan Madness' Q&A, 3-Point Shootout, Dunk Contest, More

• EJ Holland, The Wolverine: Into The Blue: Michigan Recruiting Numbers, Early Enrollees

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Football Audio: Balas talks U-M vs. NW, MSU on The Huge Show

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