Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Rutgers

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Michigan football moved to 4-0 win a 20-13 win over Rutgers.
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Quote Of The Day
"Just talking about Wisconsin, we know what type of offense they like to run, what type of ball they like to play — downhill ball — and we know it’s going to be a gritty game next week."
— Michigan sophomore defensive tackle Christopher Hinton
Headlines Of The Day
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