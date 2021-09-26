 TheWolverine - Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Rutgers
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Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Rutgers

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football moved to 4-0 win a 20-13 win over Rutgers.

Here are some highlights from the game.

Quote Of The Day

"Just talking about Wisconsin, we know what type of offense they like to run, what type of ball they like to play — downhill ball — and we know it’s going to be a gritty game next week."
— Michigan sophomore defensive tackle Christopher Hinton
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Best And Worst From Michigan's Win Over Rutgers

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football 20, Rutgers 13: Notes, Quotes & Observations

• Chris Balas, The Wolverine: Report Card: Grading Michigan Football In A 20-13 Win Over Rutgers

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Defense/ST Notes: Wolverines Are Opportune, Not Flawless In Rutgers Win

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Offense Notes: Michigan Offensive Production Non-Existent In Second Half

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