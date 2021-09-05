 Michigan Wolverines Football: Highlights From Michigan Football's Win Over Western Michigan
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Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Western Michigan

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football blew out Western Michigan to open the 2021 season, 47-14.

Here are some highlights from the game...

Freshman running back Blake Corum's touchdown that broke the scoring seal Saturday.

Junior wide receiver Ronnie Bell's 76-yard touchdown catch, delivered by redshirt freshman quarterback Cade McNamara.

Freshman quarterback J.J. McCarthy's electrifying 69-yard touchdown pass to redshirt junior wide receiver Daylen Baldwin.

Junior defensive end Aidan Hutchinson's blocked kick.

The Wolverines honored the 2020-21 Big Ten championship-winning Michigan basketball team during the game.

Esteemed Michigan alum and Barstool Sports founder Dave Portnoy celebrated Michigan's win and announced that the Barstool College Football Show will be coming to Ann Arbor next week.

Michigan's opponent for this week, Washington, lost 13-7 to Montana to open the season.

Quote Of The Day

“We haven't done a damn thing. We’ve all moved on, and we’re ready for Washington; we’re ready for the upcoming games. We’re not content with this at all.”
— Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football 47, WMU 14: Notes, Quotes & Observations

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Defense/Special Teams Notes: Daxton Hill 'All Over The Field' For Michigan

• Chris Balas, The Wolverine: Grading Michigan Wolverines Football In A 47-14 Win Over Western Michigan

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Offense Notes: Blake Corum Leads Prolific Michigan Rushing Attack

• John Borton, The Wolverine: Wolverine Watch: A Somber Bell Sounds Amid The Joy

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