Newsstand: Highlights From Michigan Football's Win Over Western Michigan

Tweets Of The Day
Michigan football blew out Western Michigan to open the 2021 season, 47-14.
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Here are some highlights from the game...
Freshman running back Blake Corum's touchdown that broke the scoring seal Saturday.
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Junior wide receiver Ronnie Bell's 76-yard touchdown catch, delivered by redshirt freshman quarterback Cade McNamara.
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Freshman quarterback J.J. McCarthy's electrifying 69-yard touchdown pass to redshirt junior wide receiver Daylen Baldwin.
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Junior defensive end Aidan Hutchinson's blocked kick.
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The Wolverines honored the 2020-21 Big Ten championship-winning Michigan basketball team during the game.
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Esteemed Michigan alum and Barstool Sports founder Dave Portnoy celebrated Michigan's win and announced that the Barstool College Football Show will be coming to Ann Arbor next week.
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Michigan's opponent for this week, Washington, lost 13-7 to Montana to open the season.
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Quote Of The Day
“We haven't done a damn thing. We’ve all moved on, and we’re ready for Washington; we’re ready for the upcoming games. We’re not content with this at all.”
— Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson
Headlines Of The Day
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