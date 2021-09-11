 Michigan Wolverines Football: Is Elite 2023 Michigan Target The Nation's Top QB? He Weighs In
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Newsstand: Is Elite 2023 Michigan Target The Nation's Top QB? He Weighs In

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Does elite 2023 Michigan quarterback target Dante Moore consider himself the best quarterback recruit in the country? Try the world, he told TheWolverine.com's EJ Holland.

"I got my work to do, but overall I'm going to hold my ground as the best in the world," he joked.

Here are some highlights from Moore's performance during his Detroit King squad's 42-34 win over arch rival Detroit Cass Tech.

Michigan football is ready to 'Maize Out' The Big House under the lights tonight.

And after a multi-year hiatus, pom poms are back at Michigan Stadium.

Michigan field hockey played in front of a packed audience Friday evening in its home opener, and notched a 12-0 win over Ball State.

The Wolverines' volleyball team also posted a home-opening victory, 3-2 over Duke.

Quote Of The Day

"It’s going to be booming. I feel like this visit is going to pull everybody closer together. I’m just really excited to see everyone again.”
— 2022 Michigan offensive line commit Connor Jones on the camaraderie of the recruiting class
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• Chris Balas and Clayton Sayfie, The Wolverine: INSIDE THE FORT (ITF): Intel On Michigan Football, NIL, Hoops Recruiting

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