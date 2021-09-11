Newsstand: Is Elite 2023 Michigan Target The Nation's Top QB? He Weighs In

Tweets Of The Day
Does elite 2023 Michigan quarterback target Dante Moore consider himself the best quarterback recruit in the country? Try the world, he told TheWolverine.com's EJ Holland.
"I got my work to do, but overall I'm going to hold my ground as the best in the world," he joked.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5IZXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9kYW50ZW1v
b3JlMDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRhbnRlbW9vcmUwNTwvYT4s
IGFyZSB5b3UgdGhlIGJlc3QgUUIgaW4gdGhlIGNvdW50cnk/IPCfmIIgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xtaGdTNGR0Q0giPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9sbWhnUzRkdENIPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7ICZxdW90O0VKIEhvbGxhbmQm
cXVvdDsgKEBFSkhvbGxhbmRfVFcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vRUpIb2xsYW5kX1RXL3N0YXR1cy8xNDM2NTIxNDM3OTE4MDA3MzAx
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxMSwgMjAyMTwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Here are some highlights from Moore's performance during his Detroit King squad's 42-34 win over arch rival Detroit Cass Tech.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SaXZhbHMxMDAgTWljaGlnYW4gUUIgdGFyZ2V0IERhbnRlIE1vb3Jl
ICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RhbnRlbW9vcmUwNT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGFudGVtb29yZTA1PC9hPikgZ2V0cyBL
aW5nIG9uIHRoZSBib2FyZCB3aXRoIGEgNjYteWFyZCBURCA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFt
cDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vUDlFdjBCNkR2VyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1A5RXYw
QjZEdlc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgJnF1b3Q7RUogSG9sbGFuZCZxdW90OyAo
QEVKSG9sbGFuZF9UVykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9F
SkhvbGxhbmRfVFcvc3RhdHVzLzE0MzY0NzQ0MTk1OTQwNzIwNjQ/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDEwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SaXZhbHMxMDAgTWljaGlnYW4gUUIgdGFyZ2V0IERhbnRlIE1vb3Jl
ICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RhbnRlbW9vcmUwNT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGFudGVtb29yZTA1PC9hPikgd2l0aCBh
IDkteWFyZCBURCBzdHJpa2UgdG8gZ2l2ZSBLaW5nIGEgMTQtMTMgbGVhZCBv
dmVyIENhc3MgVGVjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMjRCczdSQm5s
MSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzI0QnM3UkJubDE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
JnF1b3Q7RUogSG9sbGFuZCZxdW90OyAoQEVKSG9sbGFuZF9UVykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FSkhvbGxhbmRfVFcvc3RhdHVzLzE0
MzY0ODA2MTIxNDAwMzYwOTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVt
YmVyIDExLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYW50ZSBNb29yZSAoPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9kYW50ZW1vb3JlMDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGRhbnRlbW9v
cmUwNTwvYT4pIGNvbXBsZXRlcyBhIHBhc3MgZm9yIGEgZmlyc3Qgd2l0aCBE
ZW9uZSBXYWxrZXIgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGVv
bmV3YWxrZXI1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGVvbmV3YWxrZXI1
MTwvYT4pIGluIGhpcyBmYWNlLiBCb3RoIE1pY2hpZ2FuIHRhcmdldHMgY29t
cGV0aW5nIGhhcmQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8wYnk2MExKSlZh
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMGJ5NjBMSkpWYTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAm
cXVvdDtFSiBIb2xsYW5kJnF1b3Q7IChARUpIb2xsYW5kX1RXKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VKSG9sbGFuZF9UVy9zdGF0dXMvMTQz
NjUwNTY4MDkyNDUyODY0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1i
ZXIgMTEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIzIFJpdmFsczEwMCBNaWNoaWdhbiBRQiB0YXJnZXQgRGFudGUg
TW9vcmUgKDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGFudGVtb29y
ZTA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBkYW50ZW1vb3JlMDU8L2E+KSBo
YXMgYmVlbiBjYWxtLCBjb29sIGFuZCBjb2xsZWN0ZWQgaW4gdGhlIDR0aCBR
LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVl
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9h
Pjxicj48YnI+S2luZyA0MSwgQ2FzcyBUZWNoIDI3IHdpdGggNDo0NiB0byBn
byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vc3lyZGtYekFHdiI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL3N5cmRrWHpBR3Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgJnF1b3Q7RUogSG9s
bGFuZCZxdW90OyAoQEVKSG9sbGFuZF9UVykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9FSkhvbGxhbmRfVFcvc3RhdHVzLzE0MzY1MTE4NTk1Mjg1
ODExMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDExLCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Michigan football is ready to 'Maize Out' The Big House under the lights tonight.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIHRpbWUgdG9tb3Jyb3figKYg8J+fofCfj4ggPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL1B4UnhTNmRPcFUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QeFJ4
UzZkT3BVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hpZ2FuIEF0aGxldGljcyDjgL3v
uI8gKEBVTWljaEF0aGxldGljcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9VTWljaEF0aGxldGljcy9zdGF0dXMvMTQzNjQ4ODc0Mzk5MzYyMjUz
Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTEsIDIwMjE8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
And after a multi-year hiatus, pom poms are back at Michigan Stadium.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VbmRlciB0aGUgTGlnaHRzLjxicj5NYWl6ZSBPdXQuPGJyPlJldHVy
biBvZiB0aGUgUG9tcy48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvV2Vhck1haXplP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jV2Vhck1haXplPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvR29CbHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij4jR29CbHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRlJT
N2xWdDNocyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0ZSUzdsVnQzaHM8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgTWljaGlnYW4gRm9vdGJhbGwgKEBVTWljaEZvb3RiYWxsKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGwvc3RhdHVz
LzE0MzY0NTM0MTQyMjYwODc5NDU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw
dGVtYmVyIDEwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Michigan field hockey played in front of a packed audience Friday evening in its home opener, and notched a 12-0 win over Ball State.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JVCYjMzk7UyBHT09EIFRPIEJFIEhPTUUhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Hb0JsdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0JsdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9KbnVyVVRFVENNIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSm51clVURVRD
TTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoaWdhbiBGaWVsZCBIb2NrZXkgKEB1bWlj
aGZsZGhvY2tleSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS91bWlj
aGZsZGhvY2tleS9zdGF0dXMvMTQzNjQ5OTQ5NjY2MjIyODk5ND9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMTEsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
The Wolverines' volleyball team also posted a home-opening victory, 3-2 over Duke.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBmcm9tIEFubiBBcmJvciE8YnI+PGJyPlRoZSBXb2x2ZXJp
bmVzIHRha2UgdGhyZWUgc3RyYWlnaHQgc2V0cyB0byB3aW4gdGhlaXIgaG9t
ZSBvcGVuZXIhPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dv
Qmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2NhV3AxZGxseHIiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9jYVdwMWRsbHhyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pY2hp
Z2FuIFZvbGxleWJhbGwgKEB1bWljaHZiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL3VtaWNodmJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzY1MDEwOTcxMzMx
Mzc5MjI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDExLCAyMDIx
PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v
cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm
LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Quote Of The Day
"It’s going to be booming. I feel like this visit is going to pull everybody closer together. I’m just really excited to see everyone again.”
— 2022 Michigan offensive line commit Connor Jones on the camaraderie of the recruiting class
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook