Newsstand: Michigan Football Commit Dedicates Season To Special Cause

Tweets Of The Day

2022 Jacksonville (Fla.) Bartram Trail three-star Michigan outside linebacker commit Micah Pollard announced that he is dedicating his senior football season to his little sister, Ayris, who suffers from cerebral palsy.

TheWolverine.com's EJ Holland broke some news Friday night that made waves throughout the Michigan community. A five-star recruit committed elsewhere will take an official visit to Michigan in September. Get the latest in Holland's update...

2024 Saline (Mich.) High quarterback CJ Carr, the grandson of former Michigan head coach Lloyd Carr and a U-M offeree, threw three touchdown passes in his team's 34-30 win in the Battle At The Big House.

The MDen, Michigan athletics' officially licensed merchandise retailer, officially launched its partnership with Lululemon, the popular athletic apparel brand, Thursday.

The Michigan football Twitter account continued its countdown until the season opener against Western Michigan. Yesterday was eight days until the season begins ... kickoff is now in seven days.

Quote Of The Day

"With all this competition on the offensive line, the No. 1 player I play against is myself, pushing myself every day. That started in the weight room. I continue to learn the playbook, learn as much as I can, and I’m really excited to, however it shakes out, get on the field and get after some people with my brothers." — Michigan sixth-year senior center Andrew Vastardis

