Newsstand: Michigan Football Has 10th-Best Odds To Win National Title

Tweets Of The Day
After starting off the season 3-0, Michigan football has the 10th-best odds to win the national title.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NaWNoaWdhbiBoYXMgdGhlIDEwdGgtYmVzdCBvZGRzIHRvIHdpbiB0
aGUgbmF0aW9uYWwgY2hhbXBpb25zaGlwLCBwZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CU1Nwb3J0c2Jvb2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEJTU3BvcnRzYm9vazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2hy
YnI5dTU1Z2oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ocmJyOXU1NWdqPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IENsYXl0b24gU2F5ZmllIChAQ1NheWYyMykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DU2F5ZjIzL3N0YXR1cy8xNDM5NzA5NjI3NDk1
NzMxMjAxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAxOSwgMjAy
MTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Former Michigan defensive end and current Philadelphia Eagle
Brandon Graham suffered a season-ending achilles injury Sunday, but had a positive message for social media.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZSBzdGlsbCBhYm91dCB0byBzaG9jayB0aGUgd29ybGQhIEkgd2ls
bCBqdXN0IGJlIGxlYWRpbmcgZnJvbSB0aGUgc2lkZWxpbmVzIHRoaXMgeWVh
ciB3b3JraW5nIHRvIGJlIGdyZWF0IGZvciAyMDIyLiBBcHByZWNpYXRlIGFs
bCB0aGUgbG92ZSBhbmQgbm93IGl0IGlzIHRpbWUgZm9yIGd1eXMgdG8gc3Rl
cCBpdCB1cC4gVSBoYXZlIHRvIGZpbmQgdGhlIHRyZWFzdXJlIGluIGV2ZXJ5
IHNpdHVhdGlvbiEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL2VhZ2xlcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I2VhZ2xlczwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCcmFuZG9uIEdyYWhhbSAoQGJyYW5k
b25ncmFoYW01NSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmFu
ZG9uZ3JhaGFtNTUvc3RhdHVzLzE0Mzk2OTgyNzA2MTY0OTQwODU/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDE5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Michigan junior defensive end
Aidan Hutchinson stopped NIU's quarterback behind the line of scrimmage on a passing play, but was not credited with a sack, for whatever reason.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HSVZFIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWlkYW5o
dXRjaDk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBhaWRhbmh1dGNoOTc8L2E+
IEhJUyBTQUNLITxicj48YnI+U3RpbGwgZG9u4oCZdCB1bmRlcnN0YW5kIGhv
dyBoZSB3YXNu4oCZdCBjcmVkaXRlZCB3aXRoIGEgc2FjayBoZXJl4oCmIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pM2xQSGhrQXNXIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vaTNsUEhoa0FzVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBDbGF5dG9uIFNheWZpZSAo
QENTYXlmMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ1NheWYy
My9zdGF0dXMvMTQzOTc4MjAzODc5MDQ1OTM5ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
Tom Brady is off to his best two-game start to a season statistically, having thrown for nine touchdowns already.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub20gQnJhZHkgaGFzIHRocm93biBmb3IgbmluZSB0b3VjaGRvd25z
IGluIGhpcyBmaXJzdCB0d28gZ2FtZXMsIHRoZSBiZXN0IHR3by1nYW1lIHN0
YXJ0IGluIGhpcyAyMiBORkwgc2Vhc29ucywgcGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vZ3JlZ2F1bWFuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBncmVnYXVtYW48L2E+IOKkte+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9P
MHlnYmhHb0FZIj5odHRwczovL3QuY28vTzB5Z2JoR29BWTwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBUaGUgQXRobGV0aWMgKEBUaGVBdGhsZXRpYykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVBdGhsZXRpYy9zdGF0dXMvMTQzOTc1MTM1
MjU3MDE1NTAwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgMjAs
IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Quote Of The Day
"We absolutely loved it. As soon as we hopped off the plane, you could tell the energy around the Detroit airport for the game was pretty exciting. To be able to see the stadium and the facilities, it was awesome. The kids loved it. The coaching staff was great. The recruiting staff was great. The city was great. It's definitely must return trip for us for sure."
— Seattle-based training orgnanization FSP Director Of Player Personnel Ryan Clary on Michigan visit
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Headlines Of The Day
--- • Talk about this article inside The Fort • Watch our videos and subscribe to our YouTube channel • Listen and subscribe to our podcast on iTunes • Learn more about our print and digital publication, The Wolverine • Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts • Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW, , @JB_ Wolverine @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook