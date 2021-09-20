 TheWolverine - Newsstand: Michigan Football Has 10th-Best Odds To Win National Title
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Newsstand: Michigan Football Has 10th-Best Odds To Win National Title

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

After starting off the season 3-0, Michigan football has the 10th-best odds to win the national title.

Former Michigan defensive end and current Philadelphia Eagle Brandon Graham suffered a season-ending achilles injury Sunday, but had a positive message for social media.

Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson stopped NIU's quarterback behind the line of scrimmage on a passing play, but was not credited with a sack, for whatever reason.

Tom Brady is off to his best two-game start to a season statistically, having thrown for nine touchdowns already.

Quote Of The Day

"We absolutely loved it. As soon as we hopped off the plane, you could tell the energy around the Detroit airport for the game was pretty exciting. To be able to see the stadium and the facilities, it was awesome. The kids loved it. The coaching staff was great. The recruiting staff was great. The city was great. It's definitely must return trip for us for sure."
— Seattle-based training orgnanization FSP Director Of Player Personnel Ryan Clary on Michigan visit
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Michigan Impresses Pacific Northwest Recruits

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Football Moves Up In Latest AP Top 25 Rankings

• EJ Holland, The Wolverine: Road Notebook: Thoughts On Michigan Commit Kevonte Henry

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Postgame Podcast: Balas & Skene, Post-NIU

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Snap Counts, PFF Grades, Takeaways From Michigan's Win Over NIU

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