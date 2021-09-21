 TheWolverine - Newsstand: Michigan Football vs. Wisconsin To Kick At Noon ET Oct. 2
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Newsstand: Michigan Football vs. Wisconsin To Kick At Noon ET Oct. 2

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan's game at Wisconsin Oct. 2 will be played at noon ET on FOX.

The Michigan football Twitter account posted a recap video of the team's 63-10 win over Northern Illinois last week.

The Maize and Blue will take on Rutgers Saturday in the Big Ten opener.

Five-star power forward Yohan Traore will take his official visit to Michigan this coming weekend, per a report. Another reportedly slated to be in attendance for his official visit will be four-star small forward Colin Smith.

Quote Of The Day

"Turnovers are like an olive jar. The olives are in there so tight when you open up a new jar — you turn it over with the top open and nothing comes out. If you can just get one of those to come out, then they all start plopping out."
— Michigan head coach Jim Harbaugh
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Turnovers 'Are Like Olive Jars,' More From Michigan Football's Jim Harbaugh

• John Borton, The Wolverine: Karsch: From The Sidelines

• EJ Holland, The Wolverine: Blue Chips: Mother Of Rivals250 OL Amir Herring High On Michigan

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Why Michigan D.C. Mike Macdonald Has 'A Lot Of Faith' In Mike Morris

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Basketball ITF EXTRA: Gregg Glenn's Visit, Commitment Possibility

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