Newsstand: Michigan Football vs. Wisconsin To Kick At Noon ET Oct. 2

Tweets Of The Day
Michigan's game at Wisconsin Oct. 2 will be played at noon ET on FOX.
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The Michigan football Twitter account posted a recap video of the team's 63-10 win over Northern Illinois last week.
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The Maize and Blue will take on Rutgers Saturday in the Big Ten opener.
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Five-star power forward
Yohan Traore will take his official visit to Michigan this coming weekend, per a report. Another reportedly slated to be in attendance for his official visit will be four-star small forward Colin Smith.
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Quote Of The Day
"Turnovers are like an olive jar. The olives are in there so tight when you open up a new jar — you turn it over with the top open and nothing comes out. If you can just get one of those to come out, then they all start plopping out."
— Michigan head coach Jim Harbaugh
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