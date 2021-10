Newsstand: Michigan Head Coach Jim Harbaugh Reviews Sports Movies

Tweets Of The Day

Michigan Wolverines head football coach Jim Harbaugh joined the Fandor podcast in the summer, and the show has released two of three parts, including part two which was unveiled Thursday. Harbaugh shared his thoughts on numerous sports movies, including 'Rudy.'

Michigan football has created a new tradition. As soon as the defense forces a turnover, the unit lines up for a photo on the sideline. As revealed by Director of Football Creative Aaron Bills, the pictures have been hung up on the wall inside Schembechler Hall.

Michigan basketball has the eighth-most wins over top 25 teams since 2011.

Two out of three PFF analysts polled picked junior defensive end Aidan Hutchinson as the best defensive player in the country at the midway point of the season.

Quote Of The Day

"He isn't just the best edge defender in the country; he is the best player in all of college football through the first half of the year." — PFF analyst Anthony Treash on Michigan junior defensive end Aidan Hutchinson

