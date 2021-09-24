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Newsstand: Olympian Stevan Micic Returning For Michigan Wrestling

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Olympian wrestler Stevan Micic announced he is coming back for another year at Michigan.

Michigan football's defense has adopted a 'selfless' mentality.

The unit ranks top 10 nationally in total defense. The Wolverines' offense also slots top 10.

While appearing on the Blue By 90 podcast, Michigan redshirt junior tight end Joel Honigford shared a comical story about head coach Jim Harbaugh.

Quote Of The Day

"The guys, we’ve meshed well together. We have fun — it’s serious, but fun. We hold each other accountable and that, for me, has been good."
— Michigan safeties coach Ron Bellamy on the camaraderie among the coaching staff
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan's Culture Change Has Happened 'Au Naturel,' But Not By Accident

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan vs. NIU Video Analysis: In The Trenches With Doug Skene

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Previewing Michigan vs. Rutgers With A Scarlet Knight Insider

• EJ Holland, The Wolverine: Wolverine TV: Michigan WR Commit Tyler Morris Recovering From ACL Tear

• Chris Balas, The Wolverine: Keys To The Game: Michigan Wolverines Football vs. Rutgers

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