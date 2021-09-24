Newsstand: Olympian Stevan Micic Returning For Michigan Wrestling

Tweets Of The Day
Olympian wrestler Stevan Micic announced he is coming back for another year at Michigan.
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Michigan football's defense has adopted a 'selfless' mentality.
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The unit ranks top 10 nationally in total defense. The Wolverines' offense also slots top 10.
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While appearing on the Blue By 90 podcast, Michigan redshirt junior tight end Joel Honigford shared a comical story about head coach Jim Harbaugh.
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Quote Of The Day
"The guys, we’ve meshed well together. We have fun — it’s serious, but fun. We hold each other accountable and that, for me, has been good."
— Michigan safeties coach Ron Bellamy on the camaraderie among the coaching staff
Headlines Of The Day
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