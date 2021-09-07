Newsstand: Ronnie Bell Shares Tweet With Positive Outlook Following Injury

Tweets Of The Day
Monday morning, Michigan football made public that junior wide receiver
Ronnie Bell will miss the rest of the season with a knee injury.
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Bell tweeted a quote from 1 Peters 5:6, assumably referring to his injury and eventual recovery...
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Michigan head basketball coach
Juwan Howard shared a classy message for Bell on Twitter.
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Michigan football's Twitter account posted a recap video from the team's 47-14 win over Western Michigan Saturday. In the video are highlights, soundbites and more.
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Michigan's wide receivers know they'll have to step up in Bell's absence. Second-year freshman
A.J. Henning said that part of that process will be to implement parts of Bell's game and mindset into their own play.
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Head coach
Jim Harbaugh revealed that redshirt junior wide receiver Daylen Baldwin was a game-time decision before ultimately playing Saturday.
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Quote Of The Day
"We had some substitution issues on defense. We had a few on special teams, too — we played a punt return with 10 guys that ended up being a fair catch. There were some alignment issues, but not on offense."
— Head coach Jim Harbaugh, lauding the play of quarterback Cade McNamara
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Headlines Of The Day
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