 TheWolverine - Newsstand: Ronnie Bell Shares Tweet With Positive Outlook Following Injury
News More News
{{ timeAgo('2021-09-07 06:00:00 -0500') }} football Edit

Newsstand: Ronnie Bell Shares Tweet With Positive Outlook Following Injury

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Monday morning, Michigan football made public that junior wide receiver Ronnie Bell will miss the rest of the season with a knee injury.

Bell tweeted a quote from 1 Peters 5:6, assumably referring to his injury and eventual recovery...

Michigan head basketball coach Juwan Howard shared a classy message for Bell on Twitter.

Michigan football's Twitter account posted a recap video from the team's 47-14 win over Western Michigan Saturday. In the video are highlights, soundbites and more.

Michigan's wide receivers know they'll have to step up in Bell's absence. Second-year freshman A.J. Henning said that part of that process will be to implement parts of Bell's game and mindset into their own play.

Head coach Jim Harbaugh revealed that redshirt junior wide receiver Daylen Baldwin was a game-time decision before ultimately playing Saturday.

Quote Of The Day

"We had some substitution issues on defense. We had a few on special teams, too — we played a punt return with 10 guys that ended up being a fair catch. There were some alignment issues, but not on offense."
— Head coach Jim Harbaugh, lauding the play of quarterback Cade McNamara
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!
Get On The List! Click this image to sign up for breaking Michigan news delivered straight to your inbox!

Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Jim Harbaugh Breaks Down Cade McNamara's Performance, J.J. McCarthy's TD

• John Borton, The Wolverine: Karsch: From The Sidelines

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football, On Second Glance: WMU Film Review

• EJ Holland, The Wolverine: ITB Extra: Five-Star DT Walter Nolen Locks In Michigan Visit

• Clayton Sayfie, The Wolverine: How Michigan Football WR A.J. Henning Can Help Fill Ronnie Bell Void

---

• Talk about this article inside The Fort

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel

• Listen and subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine

• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts

• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}