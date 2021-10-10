 TheWolverine - Newsstand: Social Media Reaction To Michigan's Win At Nebraska
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Newsstand: Social Media Reaction To Michigan's Win At Nebraska

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Michigan football knocked off Nebraska, 32-29, in Lincoln Saturday night. Here is some social media reaction from the win.

Quote Of The Day

"The fight they have. The mindset of not being denied. The way they prepare, and they have fun doing it. It’s in the eyes. Practice and games."
— Michigan head coach Jim Harbaugh on what he loves about his team
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Headlines Of The Day

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Best And Worst From Michigan's Thrilling Win At Nebraska

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football 32, Nebraska 29: Notes, Quotes & Observations

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Defense/ST Notes: Brad Hawkins' Strip, Jake Moody's Leg Lift U-M To Victory

• Chris Balas, The Wolverine: Report Card: Grading Michigan Football In A 32-29 Win At Nebraska

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