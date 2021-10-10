Newsstand: Social Media Reaction To Michigan's Win At Nebraska

Tweets Of The Day
Michigan football knocked off Nebraska, 32-29, in Lincoln Saturday night. Here is some social media reaction from the win.
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Quote Of The Day
"The fight they have. The mindset of not being denied. The way they prepare, and they have fun doing it. It’s in the eyes. Practice and games."
— Michigan head coach Jim Harbaugh on what he loves about his team
Headlines Of The Day
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