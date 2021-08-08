Sights And Sounds From Michigan Football's First Three Fall Camp Practices

Michigan Wolverines football's fall camp is underway ahead of the 2021 season-opener against Western Michigan Sept. 4. Below, we've rounded up some sights and sounds from the Maize and Blue's first three practices.
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Michigan Wolverines football wide receiver Ronnie Bell has led the team in receiving each of the last two seasons. (Michigan Football Twitter Account)
Michigan Football Fall Camp Day 1 — Friday, August 6
Friday was a busy day around Schembechler Hall, with the Wolverines holding their first practice. Plus, they got a visit from the U.S. Navy Blue Angels, a flight demonstration squadron, who got a workout in with strength and conditioning coach
Ben Herbert and his staff.
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Michigan was able to hit the field for its first practice of the fall. Keep in mind, pads haven't been put on yet. Here is some footage that the Wolverines' team account posted, recapping the day:
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Michigan Football Fall Camp Day 2 — Saturday, August 7
Michigan's account provided some photos from the second day of practice, including of co-offensive coordinator and offensive line coach
Sherrone Moore, coaching up the position group he took over this offseason after mentoring the team's tight ends for three seasons (2018-20).
Also included were pictures of the defensive line hitting the sled, junior defensive end
Aidan Hutchinson pointing to the sky and redshirt sophomore cornerback Gemon Green having some fun in between drills.
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Director of Recruiting
Aashon Larkins and Director of Player Personnel Courtney Morgan watched the events unfold from the sideline.
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Later that evening, first-year safeties coach
Ron Bellamy was able to sneak away to Canton, Ohio, to support former Wolverines Steve Hutchinson and Charles Woodson as they're inducted into the Pro Football Hall of Fame this weekend.
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Michigan Football Fall Camp Day 3 — Sunday, August 8
Photos from the team's third practice showed first-year running backs coach
Mike Hart getting hands-on while leading a drill, redshirt freshman defensive tackle Mazi Smith pushing back a big pile during a team session, head coach Jim Harbaugh and junior wideout Ronnie Bell sharing a warm embrace and the offensive line in its stance.
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