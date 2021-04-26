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The Wolverine Daily Newsstand: April 26

Austin Fox • TheWolverine
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Quote of the day

“I have a great connection with Coach Howard. We’re both Chicago people, so that relationship is really tight. He’s been really cool over the phone. He doesn’t care too much about basketball. We talk a lot about personal things. Of course, we do talk about basketball, but I like that he’s cool and personal.”
— Michigan basketball 2022 four-star center target AJ Casey
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Top Headlines

• Chris Balas, TheWolverine: Michigan Wolverines Basketball: U-M Strongly Pursuing Guard in the Portal

• Chris Balas, TheWolverine: Column: Howard Building a Power With Character, Football Darkhorses, Wagner

• Austin Fox, TheWolverine: Michigan Football 2021 Schedule Countdown: No. 3 — Penn State

• EJ Holland, TheWolverine: Elite 2022 Hoops Target AJ Casey Goes in-Depth on Michigan

• Leah Howard, MGoBlue: Bump Blast Backs Storako's Sunday Shutout in Finale vs. Northwestern

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