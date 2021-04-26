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Quote of the day
“I have a great connection with Coach Howard. We’re both Chicago people, so that relationship is really tight. He’s been really cool over the phone. He doesn’t care too much about basketball. We talk a lot about personal things. Of course, we do talk about basketball, but I like that he’s cool and personal.”
— Michigan basketball 2022 four-star center target AJ Casey
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