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"The Michigan football program has had at least one player selected in a record 83 consecutive NFL Drafts (1939-current)."
— Sportswriter Alejandro Zuniga on Twitter
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