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The Wolverine Daily Newsstand: April 30

Austin Fox • TheWolverine
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Quote of the day

"The Michigan football program has had at least one player selected in a record 83 consecutive NFL Drafts (1939-current)."
— Sportswriter Alejandro Zuniga on Twitter
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Top Headlines

• Clayton Sayfie, TheWolverine: Kwity Paye Selected by the Colts in the First Round of the NFL Draft

• Chris Balas, TheWolverine: Michigan Wolverines Basketball: Juwan Howard Offers Another 2022 Center

• Clayton Sayfie, TheWolverine: Jim Harbaugh Identifies Michigan's top Players at Each Offensive Position

• John Borton, TheWolverine: Wolverine Watch: Howard Keeps on Hammering

• Megan McIntosh, MGoBlue: Michigan's Season Concludes With Loss to Maryland in Big Ten Tournament

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