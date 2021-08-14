The Wolverine Daily Newsstand: August 14

Tweets Of The Day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbW9uZyB0aGUgYmlnIHF1ZXN0aW9ucyBoZXJlIC0gY2FuIE1pY2hp
Z2FuIHNvbHZlIGl0cyBRQiBpc3N1ZT8gQ2FkZSBNY05hbWFyYSBsZWFkaW5n
IHRoZSB3YXkgLSB3aXRoIDUtc3RhciBKSiBNY0NhcnRoeSwgVFggVGVjaCB0
cmFuc2ZlciBBbGFuIEJvd21hbiBhbmQgc29waCBEYW4gVmlsbGFyaSBpbiB0
aGUgbWl4LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaDZNYWd4NVhhTSI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tL2g2TWFneDVYYU08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2ZSBS
ZXZzaW5lIChAQlRORGF2ZVJldnNpbmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQlRORGF2ZVJldnNpbmUvc3RhdHVzLzE0MjYxODM0NDEwMzc1
NDU0Nzg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0IDEzLCAyMDIxPC9h
PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh
dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi
Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TdG9wIDYgLSBjaGVja2luZyBpbiBvbiB0aGUgTWFpemUgYW5kIEJs
dWUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFPeldveDJDQ3kiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS8xT3pXb3gyQ0N5PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhdmUgUmV2c2lu
ZSAoQEJUTkRhdmVSZXZzaW5lKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0JUTkRhdmVSZXZzaW5lL3N0YXR1cy8xNDI2MTgxNjU3MDcwMDgwMDA0
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMywgMjAyMTwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIyIGZvdXItc3RhciBKZXR0IEhvd2FyZCBpcyBkb3duIHRvIHNl
dmVuIHNjaG9vbHMsIGhlIHRlbGxzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vT24zUmVjcnVpdHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE9uM1Jl
Y3J1aXRzPC9hPi4gPGJyPjxicj5NaWNoaWdhbiwgVGVubmVzc2VlLCBHZW9y
Z2V0b3duLCBOQyBTdGF0ZSwgVmFuZGVyYmlsdCwgRmxvcmlkYSwgJmFtcDsg
TFNVIGFsbCBtYWtlIHRoZSBjdXQuIDxicj48YnI+U3Rvcnk6IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9hbXRhaXY0elkyIj5odHRwczovL3QuY28vYW10YWl2
NHpZMjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL25vWmZBN2FoUWQiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9ub1pmQTdhaFFkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvc2Vw
aCBUaXB0b24gKEBUaXB0b25FZGl0cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9UaXB0b25FZGl0cy9zdGF0dXMvMTQyNjIzNTY5MjA5OTc3NjUx
Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMTMsIDIwMjE8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KaW0gSGFyYmF1Z2ggaGl0IHRoZSBzbGVkcyBhZnRlciA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QFVNaWNoRm9vdGJhbGw8L2E+IHByYWN0aWNlIHRvZGF5
IPCfmKQ8YnI+PGJyPijwn46lIHZpYSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0JUTkRhdmVSZXZzaW5lP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBC
VE5EYXZlUmV2c2luZTwvYT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9YS1U2
eTRLUzhjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWEtVNnk0S1M4YzwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdvcmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0
MjYyNDE4Nzg0ODg0MDM5Njk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QXVndXN0
IDEzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4yMDIyIDQtU3RhciBTRyBKZXR0IEhvd2FyZCAoPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KZXR0SG93YXJkNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ASmV0dEhvd2FyZDU8L2E+KSBoYXMgdXBkYXRlZCBoaXMgb2ZmaWNp
YWwgdmlzaXQgc2NoZWR1bGUsIGhlIHRlbGxzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vaG9vcGdhdGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGhv
b3BnYXRlPC9hPi4gSG93YXJkIHdpbGwgdmlzaXQgTkMgU3RhdGUgb24gU2Vw
dGVtYmVyIDR0aCwgVGVubmVzc2VlIG9uIFNlcHRlbWJlciAxMXRoLCBNaWNo
aWdhbiBvbiBTZXB0ZW1iZXIgMTh0aCwgYW5kIEdlb3JnZXRvd24gb24gU2Vw
dGVtYmVyIDI2dGguIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9uR1V3c1BYajlV
Ij5odHRwczovL3QuY28vbkdVd3NQWGo5VTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBIT09Q
R0FURSAoQGhvb3BnYXRlKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2hvb3BnYXRlL3N0YXR1cy8xNDI2MjEzMzE4MjU2MjA1ODI0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgSG9tZSBvZiBBY2FkZW1pYyBBbGwtQW1lcmljYW5zPGJyPjxi
cj5MSVNUOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRU9melZPdjR4NSI+aHR0
cHM6Ly90LmNvL0VPZnpWT3Y0eDU8L2E+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dvQmx1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I0dvQmx1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0xlYWRlcnNBbmRCZXN0P3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTGVhZGVyc0FuZEJlc3Q8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IYWlsP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSGFpbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db1NJREFuZXdzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBDb1NJREFuZXdzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
dmtEWE5ncmpQTyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ZrRFhOZ3JqUE88L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWljaGlnYW4gQXRobGV0aWNzIOOAve+4jyAoQFVNaWNoQXRo
bGV0aWNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1VNaWNoQXRo
bGV0aWNzL3N0YXR1cy8xNDI2MTk2MTcwMTM3NzYzODQ4P3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkF1Z3VzdCAxMywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Quote Of The Day
"We’re good, and we’ve got some good depth in that offensive line. Sherrone [Moore] is doing a heck of a job."
— Michigan head coach Jim Harbaugh
Headlines Of The Day
---
• Talk about this article inside The Fort
• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel
• Listen and subscribe to our podcast on iTunes
• Learn more about our print and digital publication, The Wolverine
• Sign up for our daily newsletter and breaking news alerts
• Follow us on Twitter: @TheWolverineMag, @Balas_Wolverine, @EJHolland_TW,
@JB_ Wolverine, @Clayton Sayfie and @DrewCHallett
• Like us on Facebook