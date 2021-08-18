The Wolverine Daily Newsstand: August 18

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“We definitely have a lot of different packages we’re running right now. Basically, whatever package they need me in, that’s what I’m playing."
— Michigan safety Daxton Hill on his expanded role in the defense
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