 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 18
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The Wolverine Daily Newsstand: August 18

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

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“We definitely have a lot of different packages we’re running right now. Basically, whatever package they need me in, that’s what I’m playing."
— Michigan safety Daxton Hill on his expanded role in the defense
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Headlines Of The Day

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Daxton Hill Excited For New Responsibilities

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan DT Donovan Jeter Is Tired Of Compliments, Focused On Producing

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Juwan Howard Reflects On Last Season, Talks 'We Are Not For Everyone' Motto

• John Borton, The Wolverine: Michigan Wolverines Football Podcast: Dennis Fithian With John Borton

• Austin Meek, The Athletic: Michigan football: 6 Wolverines who could be primed for breakout seasons

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