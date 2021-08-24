 TheWolverine - The Wolverine Daily Newsstand: August 24
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The Wolverine Daily Newsstand: August 24

Clayton Sayfie • TheWolverine
Staff Writer
@CSayf23

Tweets Of The Day

Quote Of The Day

“They are recruiting me hard, and they showed me a lot of love of the visit. I’ve been watching them since I was a little kid. I think I would fit in really well in the Maize and Blue.”
— 2023 in-state WR recruit Semaj Morgan on Michigan
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Headlines Of The Day

• EJ Holland, The Wolverine: Michigan On Top For Rivals250 In-State WR Semaj Morgan

• Chris Balas, The Wolverine: Michigan Wolverines Football: Balas & Skene On The Huge Show (8-23)

• Clayton Sayfie, The Wolverine: Michigan Football Must 'Win The Winnable Games,' Steal Some 'Toss-Ups'

• Ryan Tice, The Wolverine: Michigan Wrestling: What's Next For Olympic Medalist Myles Amine?

• Nicole Auerbach, The Athletic: Big Ten, Pac-12, ACC expected to formally announce alliance on Tuesday: Sources

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